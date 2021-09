Serbia-Kosovo: presidente Vucic convoca seduta del Consiglio nazionale di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha convocato oggi una seduta del Consiglio nazionale di sicurezza. Secondo quanto riporta l'emittente "B92", il tema al centro della riunione è il Kosovo e la presenza delle unità speciali kosovare ai valichi di Jarinje e Brnjak. La seduta discuterà anche la situazione della popolazione serba in Kosovo. Dopo il dispiegamento delle forze di polizia kosovare ai valichi di frontiera di Brnjak e Jarinje, alcuni cittadini serbo kosovari hanno bloccato ieri con i trattori le strade nell'area. Il quotidiano kosovaro "Koha Ditore" riferiva che l'esponente della Lista serba, Igor Simic, ha invitato i cittadini serbi a "non cadere nelle provocazioni di Pristina". Il ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla , ha intanto spiegato che l'aumento delle forze di polizia nel nord del Kosovo è funzionale all'attuazione delle nuove misure sulle targhe automobilistiche. Ieri mattina le unità speciali della polizia kosovara (Rosu) sono state dispiegate ai valichi di frontiera con la Serbia, allo scopo di evitare tensioni in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole sulle targhe automobilistiche. Le nuove regole, annunciate dal governo di Pristina in base al principio di reciprocità, prevedono l'impossibilità di entrare nel territorio kosovaro con le targhe KS (Kosovo) invece di quelle RKS (Repubblica del Kosovo). D'altra parte tutti i veicoli con targa KS possono entrare in territorio serbo, mentre quelli targati RKS devono cambiare la targa al momento dell'ingresso in Serbia ricevendo una lettera provvisoria emessa dalle autorità di Belgrado che autorizza la circolazione. (Seb)