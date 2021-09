Speciale energia: premier kosovaro Kurti, progetto per gasdotto con Nord Macedonia richiede analisi attenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per un gasdotto di collegamento tra la rete del gas del Kosovo e quella della Macedonia del Nord richiede un'analisti attenta. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, evidenziando che il governo di Pristina ha già avuto diversi incontri con i rappresentanti della società statunitense Millennium challenge corporation (Mcc) e che bisogna capire quale sarà il costo totale del progetto. L'ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo sta portando avanti delle trattative con il governo di Pristina per il possibile collegamento della rete del gas del Paese con quella della Macedonia del Nord. Si tratta, come riferisce l'emittente "Voice of America", di un progetto energetico proposto dalla società statunitense Millennium challenge corporation (Mcc) per un valore di oltre 200 miliardi di dollari. Secondo un portavoce dell'ambasciata statunitense a Pristina, il collegamento tra le reti per il trasporto di gas naturale di Kosovo e Macedonia del Nord sarebbe un fattore cruciale per la crescita economica in quanto le infrastrutture adeguate sono un elemento chiave per tale sviluppo. (Alt)