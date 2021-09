Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak chiede riduzione tensioni dopo questione targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha espresso preoccupazione per la situazione nel Kosovo del Nord. Secondo quanto riporta il sito "Kossev", Lajcak ha chiesto un allentamento delle tensioni al più presto. "Ho informato i capi delle missioni Ue della situazione nel nord del Kosovo. Sono preoccupato e chiedo urgentemente calma", ha scritto Lajcak su Twitter. L'inviato Ue ha inoltre sottolineato che è importante ridurre le tensioni, ripristinare un clima di pace e consentire la libertà di movimento. "Siamo pronti a facilitare i colloqui su tutte le questioni aperte all'interno del dialogo", ha affermato Lajcak, il quale è arrivato ieri a Belgrado e ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic. Le forze speciali della polizia del Kosovo (Rosu) sono presenti ai valichi di Jarinje e Brnjak per attuare la decisione del governo di Pristina sulla validità delle targhe con i contrassegni della Serbia e del nord del Kosovo. La polizia kosovara ha annunciato che le targhe dei veicoli con contrassegni del nord del Kosovo saranno confiscate, mentre i veicoli con targhe con contrassegni della Serbia devono portare i coupon di prova e pagare l'assicurazione. La decisione, secondo le autorità di Pristina, sono state precedentemente comunicate alla polizia serba. Dopo una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale serbo, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che il suo Paese chiede il ritiro degli agenti della polizia del Kosovo dall'area. (Seb)