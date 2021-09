Ue: Borrell con leader Balcani, incontro informale su situazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro sulla situazione nella regione dei Balcani occidentali e sulle relazioni tra i Paesi dell'area e l'Unione europea. E' quello avvenuto, a New York, ieri, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga), dove l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha ospitato una cena informale con i leader dei Balcani occidentali. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha sottolineato che questo è stato il secondo incontro di questo tipo ospitato dall'Alto rappresentante, dopo la cena informale a Bruxelles in maggio. L'Alto rappresentante e i leader dei Balcani occidentali hanno avuto uno scambio aperto sulla situazione nella regione e sulle relazioni Ue-Balcani occidentali, anche alla luce del prossimo vertice Ue-Balcani occidentali del prossimo mese. L'incontro ha offerto l'opportunità di discutere le aspettative sull'adesione all'Ue e Borrell ha sottolineato la necessità di un forte impegno sia da parte dei partner dei Balcani occidentali che dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per superare le attuali dinamiche e portare avanti il processo. A partecipare all'incontro, il presidente del Montenegro Milo Dukanovic, il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, il presidente della presidenza della Bosnia ed Erzegovina, Zeljko Komsic, il presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, il primo ministro dell'Albania, Edi Rama, e il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic. (Beb)