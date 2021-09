Kosovo: delegazione di Pristina visita Tribunale speciale Uck dell'Aia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il respingimento del ricorso dell'ex presidente kosovaro Hashim Thaci, che chiedeva la cancellazione delle accuse nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l'umanità, "non rappresenta una violazione dei diritti costituzionali dell'accusato" e "il diritto del signor Thaci riguardo la presunzione d'innocenza non è stato violato". E' quanto dichiarato nelle scorse settimane dal giudice francese Nicolas Guillou, responsabile della fase pre-dibattimentale del giudizio contro Thaci davanti al Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). I ricorsi nel caso sono stati respinti anche nei confronti dell'ex presidente del Parlamento kosovaro Kadri Veseli e dell'altro ex combattente Uck Rexhep Selimi. Thaci, nel suo ricorso presentato a marzo, aveva argomentato che il mandato del Tribunale speciale Uck sarebbe scaduto e per questo la sua Procura speciale dell'Aia non avrebbe avuto più alcuna base legale per spiccare capi d'accusa. Secondo Thaci, inoltre, il Tribunale Uck avrebbe esplicitamente accolto le tesi contenute nel rapporto sul Consiglio d'Europa che "contiene parole e dichiarazioni che riflettono chiaramente l'opinione della sua colpevolezza prima che ciò sia stato provato in base alla legge". Secondo il giudice Guillou, invece, il rapporto Marty "è stato solo utilizzato per sostenere alcune accuse penali che sono state recentemente confermate nei confronti del signor Thaci. Le attuali accuse sono originate da un'indagine indipendente e imparziale", ha concluso. (segue) (Alt)