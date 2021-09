Kosovo-Serbia: premier Kurti, sulle targhe auto vale il principio della reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo cancellerà le nuove misure sulle targhe automobilistiche solo sulla base del principio di reciprocità ovvero quando la Serbia farà lo stesso. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, parlando in conferenza stampa a Pristina. "La nostra decisione è una misura uguale a quella che la Serbia sta applicando ai cittadini del Kosovo da ormai due decenni", ha osservato Kurti aggiungendo: "Non godiamo nell'avere targhe provvisorie. Vorremmo che queste non esistessero né per il Kosovo né per la Serbia, con una piena libertà di movimento per tutti i cittadini senza ritardi". Il premier Kurti ha invitato i manifestanti serbi nel nord del Kosovo a liberare le strade in modo da ripristinare la normalità ai valichi di frontiera e si è detto pronto ad un confronto con Belgrado con la mediazione dell'Ue a Bruxelles. (segue) (Alt)