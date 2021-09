Kosovo-Serbia: premier Kurti, sulle targhe auto vale il principio della reciprocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove regole sulle targhe automobilistiche, introdotte dal governo di Pristina in base al principio di reciprocità, prevedono l'impossibilità di entrare nel territorio kosovaro con le targhe KS (Kosovo) invece di quelle RKS (Repubblica del Kosovo). D'altra parte tutti i veicoli con targa KS possono entrare in territorio serbo, mentre quelli targati RKS devono cambiare la targa al momento dell'ingresso in Serbia ricevendo un foglio di via provvisorio emesso dalle autorità di Belgrado che autorizza la circolazione. Le automobili registrate in Serbia possono viaggiare in Kosovo ma solamente se esporranno delle targhe provvisorie emesse dalle autorità di Pristina. Tali targhe provvisorie, ad un costo di 5 euro, portano la scritta RKS e hanno una validità di 60 giorni. Alcuni politici dell'opposizione kosovara hanno denunciato che queste regole danneggerebbero i cittadini di etnia albanese residenti nella Valle di Presevo, nella Serbia meridionale. Per quanto riguarda le regole già in vigore in Serbia, tutti i veicoli registrati in Kosovo possono muoversi per il territorio del Paese solo esponendo targhe provvisorie con l'acronimo KS emesse dalle autorità di Belgrado. Tali targhe provvisorie hanno un costo di 3,5 euro e sono valide per 60 giorni. (Alt)