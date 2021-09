Imprese: Generali, Del Vecchio sale ancora e arriva al 5,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Delfin di Leonardo Del Vecchio ha rafforzato la propria quota nel capitale di Generali, portandosi al 5,1 per cento dopo l’acquisto sul mercato di quasi 1,6 milioni di azioni, corrispondenti allo 0,1 per cento del capitale del Leone. Secondo quanto si apprende da un internal dealing della società, le operazioni sono state condotte tra il 20 e il 21 settembre. Il rafforzamento della partecipazione del fondatore di Luxottica arriva poco dopo quello di Francesco Gaetano Caltagirone, che nei giorni scorsi era salito al 6,2 per cento nel capitale della compagnia. In questo modo, il patto parasociale di consultazione tra i due imprenditori sale al 12,53 per cento del capitale del Leone, considerando anche l’1,23 per cento detenuto dalla Fondazione Crt.(Rin)