Trasporto aereo: Airbus, aerei prodotti in Alabama consegnati con combustibile per aviazione sostenibile

- Nel corso di quest'anno Airbus inizierà a consegnare tutti gli aeromobili dal suo impianto di produzione statunitense di Mobile, in Alabama, con combustibile per l'aviazione sostenibile (Saf) a bordo. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. L'iniziativa è un ulteriore passo verso l'adempimento dell'impegno di Airbus per una crescita a zero emissioni nel settore dell'aviazione. Airbus ha raggiunto un accordo con Signature flight support per fornire Saf al suo impianto di Mobile. Non più tardi di novembre 2021, tutti gli aeromobili consegnati ai clienti saranno alimentati da una miscela di SAF e di carburante per jet convenzionale. Signature Flight Support sta lavorando in collaborazione con World Energy per fornire il SAF di provenienza statunitense ad Airbus. (segue) (Nys)