Trasporto aereo: Airbus, aerei prodotti in Alabama consegnati con combustibile per aviazione sostenibile (2)

- "Consegnare i nostri aeromobili prodotti a Mobile con SAF è un passo importante e iterativo verso la soluzione della sfida riguardante il carbonio", ha detto Jeff Knittel, presidente e amministratore delegato di Airbus Americas. "Il SAF è un contributo positivo al miglioramento della sostenibilità nell'aviazione, poiché consente una riduzione fino all'80 per cento di CO2 in tutto il ciclo di vita del carburante. Siamo impegnati a rendere i carburanti sostenibili una realtà quotidiana con un uso su scala sempre più ampia, e questo annuncio è un'ulteriore prova di ciò". Dal suo impianto di produzione statunitense di Mobile, in Alabama, Airbus consegna sia gli aeromobili della Famiglia A220 che A320 ai clienti con sede negli Stati Uniti. Dal 2016, l'azienda ha consegnato più di 260 aeromobili Airbus da Mobile, 54 dei quali sono stati consegnati ai vettori solo nel 2021. (Nys)