Viabilità: Aspi, da questa notte chiusure su A4 e A8 per lavori

- La società Autostrade comunica in una nota che aulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, sulla A4 Milano-Brescia da mezzanotte alle 5 di giovedì 23 settembre e nelle due notti consecutive di giovedì 23 e venerdì 24 settembre, con orario 22-5, per chi proviene da Brescia, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese. In alternativa, immettersi sulla A4 dalla barriera di Milano Ghisolfa e seguire le indicazioni per A8/A9 Varese/Como. Sulla A8 Milano-Varese, invece, nelle due notti consecutive di giovedì 23 e venerdì 24 settembre, con orario 22-5, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Varese ed è diretto a Milano Viale Certosa. In alternativa, il consiglio è di uscire allo svincolo di Cascina Merlata e immettersi sulla A4 dal medesimo svincolo, in direzione di Milano Viale Certosa. (segue) (Com)