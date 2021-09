Viabilità: Aspi, da questa notte chiusure su A4 e A8 per lavori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cascina Merlata e l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia e Milano città. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SP ex SS11 e uscire al primo svincolo disponibile, seguendo le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino Venezia, con successivo rientro sulla A4 Torino-Trieste dallo svincolo di Pero; Infine dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 23 settembre e nelle due notti consecutive di giovedì 23 e venerdì 24, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A4 e Cascina Merlata verso Varese per chi proviene da Milano città. In alternativa, dopo l'uscita allo svincolo di Pero, si potrà rientrare in A8 a Cascina Merlata. (Com)