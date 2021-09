Cina-Lituania: "Global Times", Vilnus corteggia gli Usa in funzione anti-cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania sta corteggiando gli Stati Uniti per incrementare la propria sicurezza nazionale, che reputa minacciata da Russia e Cina. Lo scrive oggi il "Global Times", quotidiano controllato dal Partito comunista cinese, citando i pareri degli analisti in merito alle recenti manovre del ministero della Difesa di Vilnus, che ha invitato i consumatori a non acquistare telefoni di produzione cinese e a gettare quelli in proprio possesso. Gli smartphone Xiaomi, secondo un documento governativo, conterrebbero dei dispositivi volti a censurare termini e frasi come "Tibet libero", "Lunga vita all'indipendenza di Taiwan" o "movimento per la democrazia. Secondo Liu Zuokui, ricercatore di studi europei presso l'Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino, il tentativo di Vilnus di politicizzare gli scambi commerciali "viola i regolamenti sulla concorrenza di mercato e finirà per nuocere agli interessi" del Paese baltico. Invitando il governo lituano a diffidare da Washington, giudicata "inaffidabile" dopo il disimpegno in Afghanistan, Liu ha esortato il Paese a non spingersi troppo oltre con le provocazioni, pena la probabile interruzione dei rapporti diplomatici. L'ultimo scontro tra i governi di Cina e Lituania s'inserisce nel quadro di crescenti tensioni esplose dopo la decisione del governo europeo di aprire una sede di rappresentanza a Taipei utilizzando il nome "Taiwan" e di ospitare una simile sede a Vilnius. Dopo l'annuncio, la Cina ha ritirato il proprio ambasciatore in Lituania Shen Zhifei. (Cip)