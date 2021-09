Imprese: Gola (Acea), la nostra è azienda strutturalmente sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea è un’azienda sostenibile dal punto di vista strutturale, allo stesso modo dei business che ha in gestione: il ciclo dell’acqua è infatti il primo esempio di economia circolare che viene in mente. Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato della società, intervenendo oggi al “Forum Sostenibilità – La grande sfida per il futuro”. “Con il nostro ultimo piano strategico abbiamo cambiato approccio, passando dalla semplice gestione di business sostenibili ad attività di misurazione di quanto noi facciamo per la sostenibilità investendo in determinati progetti: una gestione sana del ciclo idrico consente di ridurre le perdite al minimo, e in questo senso ci siamo dati obiettivi sfidanti come la riduzione di 11 punti percentuali per quanto riguarda le perdite idriche”, ha spiegato, aggiungendo che a Roma la percentuale è già diminuita dal 42 al 29 per cento. “Dobbiamo essere più consapevoli di quello che facciamo, e fare investimenti sostenibili che aumentino la resilienza del sistema”, ha concluso.(Rin)