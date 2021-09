Ue: Commissione, con Sure protetto oltre un quarto lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Sure, lo strumento da 100 miliardi di euro progettato per proteggere i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla pandemia Covid-19, è stato sostenuto oltre un quarto dei lavoratori dell'Unione europea. Lo ha comunicato la Commissione europea che ha pubblicato il suo secondo rapporto sull'impatto di Sure e che rileva che Sure ha avuto successo nell'attutire il grave impatto socio-economico derivante dalla pandemia Covid-19. Si stima che le misure del mercato del lavoro nazionale sostenute da Sure abbiano ridotto la disoccupazione di quasi 1,5 milioni di persone nel 2020 e che Sure abbia contribuito a contenere efficacemente l'aumento della disoccupazione negli Stati membri beneficiari durante la crisi. Secondo la Commissione, con Sure e altre misure di sostegno, questo aumento della disoccupazione si è rivelato significativamente più piccolo che durante la crisi finanziaria globale, nonostante la caduta molto più grande del Pil. (segue) (Beb)