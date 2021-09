Ue: Commissione, con Sure protetto oltre un quarto lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora Sure è stato approvato un totale di 94,3 miliardi di euro di assistenza finanziaria a 19 Stati membri, di cui 89,6 miliardi di euro sono stati erogati. E può ancora fornire quasi 6 miliardi di euro di assistenza finanziaria agli Stati membri sulla dotazione totale di 100 miliardi di euro. Sure ha sostenuto circa 31 milioni di persone nel 2020, di cui 22,5 milioni sono lavoratori dipendenti e 8,5 milioni lavoratori autonomi. Questo rappresenta più di un quarto del numero totale di persone occupate nei 19 Stati membri beneficiari. Inoltre, circa 2,5 milioni di imprese colpite dalla pandemia hanno beneficiato di Sure, permettendo loro di mantenere i lavoratori. La Commissione ha sottolineato che, dato il forte rating di credito dell'Ue, gli Stati membri beneficiari hanno risparmiato circa 8,2 miliardi di euro in pagamenti di interessi grazie a Sure. Il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, ha sottolineato che "questo secondo rapporto sull'impatto di Sure conferma il valore di questo strumento di solidarietà senza precedenti". E "le cifre parlano da sole: 1,5 milioni di disoccupati in meno, 31 milioni di lavoratori e 2,5 milioni di imprese sostenuti e più di 8 miliardi di euro di risparmi sugli interessi. Sono orgoglioso di questa storia di successo europeo che è Sure: una storia di successo sulla quale dobbiamo costruire", ha concluso. (Beb)