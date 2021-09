Cipro: ministra Pilides, agevolare finanziamenti alle aziende per sfruttare fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 milioni di euro di fondi europei sono stanziati per migliorare la concorrenza delle imprese cipriote nel periodo 2021-2027, ma il pieno assorbimento di questi fondi può essere messo a rischio a causa dall'assenza della liquidità necessaria per dare attuazione al programma. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia e del Commercio cipriota, Natasa Pilides. La mancanza di volontà da parte delle banche di Cipro nel prendere i rischi, secondo la ministra, scoraggia i finanziamenti alle nuove società e start up che intendono ampliare le proprie operazioni. Secondo Pilides, il governo di Nicosia deve quindi creare l'ambiente giusto per facilitare i finanziamenti delle aziende con l'obiettivo di scongiurare la perdita dei fondi europei. (Res)