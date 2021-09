Sanità: Righini (Fd'I), caos al pronto soccorso ospedale San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In data odierna l'assessorato alla Sanità ha inopinatamente deciso di riaprire il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata al servizio di emergenza 118 chiuso a seguito dell'azione di hackeraggio di tutti i sistemi informatici avvenuta lo scorso 13 settembre". Lo dichiara il consigliere regionale di Fd'I Massimiliano Maselli. "La ritengo una decisione non solo affrettata - spiega - ma sbagliata perché non fa che creare ulteriore caos e probabili disservizi all'interno dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata che da ben 9 giorni ha visto l'azzeramento di tutti i software aziendali e di tutti gli altri software gestionali del laboratorio analisi, della radiologia e dei servizi amministrativi che ad oggi sono ancora inutilizzabili. L'ospedale sta infatti lavorando solo con il cartaceo con grave rischio per i pazienti e per gli operatori sanitari con la concreta possibilità di commettere errori. Riaprire il Ps al 118 senza alcun software attivo, e quindi nell'impossibilità di archiviare e visionare esami radiologici ed esami clinici di laboratorio se non di persona con gravissimo ritardo diagnostico e quindi con un aumento di rischio per gli utenti, è quanto mai azzardato". (segue) (Com)