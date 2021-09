Sanità: Righini (Fd'I), caos al pronto soccorso ospedale San Giovanni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente non si conoscono i tempi di riattivazione dei software - prosegue ancora - si parla di settimane, né si conosce l'entità del danno sulle cartelle cliniche contenenti tutti i dati immagazzinati delle prestazioni e dei ricoveri effettuati negli ultimi anni e se sarà mai possibile recuperarli. Per fare piena luce su quanto sta accadendo al San Giovanni Addolorata, visto anche il richiamo fatto dalla Corte dei Conti sulla gestione complessiva dei servizi informatici del servizio sanitario, ho chiesto un'audizione urgente al presidente della commissione sanità alla presenza dell'assessore regionale Alessio D'Amato e del direttore generale e sanitario dell'azienda ospedaliera. L'audizione sarà anche l'occasione per sapere se l'azienda è certificata su uno degli standard internazionali di sicurezza, quale è l'ente certificatore, chi ha svolto l'audit e se la certificazione (che dura 3anni) è ancora valida. Domani mi recherò davanti al pronto soccorso per incontrare alcuni operatori sanitari fortemente preoccupati per una situazione che, dopo la decisione di aprire il Ps al 118, rischia di creare ulteriori disservizi e disagi ai cittadini". (Com)