Trasporti: Legambiente, raccolta firme per realizzazione stazione Mezzocammino su Roma-Lido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lanciamo la petizione per la realizzazione della stazione di Mezzocammino perché a Roma esiste una Stazione Fantasma che se fosse stata costruita sarebbe una formidabile occasione di mobilità sostenibile per decine di migliaia di romani - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Invece in questo luogo, dove esiste già un parcheggio di scambio per chi va a prendere il treno oggi del tutto inutile, continua a passare il tracciato della Roma Lido senza fermarsi, a meno di guasti e rallentamenti che sulla Ferrovia peggiore d'Italia sono peraltro quotidiani. In questo momento, nella fase di passaggio di consegne che porterà la tratta a una gestione regionale, dopo il disastroso e lungo periodo di Atac e Comune, chiediamo ai cittadini di firmare a sostegno di una realizzazione che toglierebbe migliaia di vetture private dalle strade, che ha già le coperture economiche necessarie e che si inserirebbe nel più ampio progetto di riqualificazione di quella che fino a oggi è la terribile Roma Lido, per anni premio Caronte con i viaggi più infernali del Lazio" (segue) (Com)