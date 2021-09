Trasporti: Legambiente, raccolta firme per realizzazione stazione Mezzocammino su Roma-Lido (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione non esiste nonostante la conferenza di servizi del 2007-2008 ne avesse approvato il progetto, e nonostante fosse prevista dalla convenzione tra Comune e consorzio di Mezzocammino, dove si prevedeva la costruzione a carico del consorzio stesso, utilizzando 2,8 milioni di euro di oneri di urbanizzazione che sono ancora nella disponibilità del consorzio Torrino/Mezzocammino e quindi del Comune di Roma Capitale. La prima firmataria della petizione è Cristiana Avenali, del direttivo regionale di Legambiente, responsabile Contratti di Fiume e Piccoli Comuni della Regione, e che si è battuta in questi anni anche da consigliera Regionale per l'apertura della stazione", spiega la nota. "Da tempo ormai sto portando avanti la battaglia per ottenere chiarezza su questo progetto e che si realizzi perchè rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per un territorio così ampio, fatto di oltre 70 mila cittadini di diversi quartieri e municipi e grazie al quale si potranno decongestionare assi stradali e ripartire con la cura del ferro. C'è il progetto della Stazione Mezzacammino, già approvato in conferenza dei servizi e solo da realizzare e ci sono anche i soldi - dichiara Cristiana Avenali -. E allora è importante diffondere la raccolta firme grazie alla quale vogliamo che venga restituito ai cittadini quanto promesso da decenni e mai realizzato da Roma Capitale, ora che il grande progetto della Regione per la rigenerazione della tratta si concretizzerà, possiamo dare a questo territorio un treno, migliorando l'ambiente e la qualità della vita di tante persone". (segue) (Com)