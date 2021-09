Trasporti: Legambiente, raccolta firme per realizzazione stazione Mezzocammino su Roma-Lido (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre dieci anni che ci battiamo, unico tra i Comitati di quartieri, per avere la Stazione della Roma/Lido di via di Trafusa - dichiara Guido Basso del C.d.Q. Tor de' Cenci-Spinaceto-. Il nostro è un ampio quadrante con oltre 70 mila abitanti tra Tor de' Cenci, Spinaceto, Mezzocammino, Brunori e Mostacciano, che ha avuto tante promesse alle quali non si sono succeduti fatti, alla fine siamo rimasti senza ferrovia. Ora ci rivolgiamo alla Regione chiedendo di dar seguito a quanto previsto da progetti approvati, e a tutti i cittadini del nostro territorio, a quelli dei quartieri vicini che non potranno che giovare della Stazione, a tutti quelli che hanno a cuore la riqualificazione ambientale dei quadranti urbani, per chiedere di firmare e far firmare, perché si arrivi in migliaia a sostenere e vincere questa battaglia". (Com)