Covid: sindacati, Roma Multiservizi rifiuti di vederci, modalità svolgimento controllo green pass avvenuta tramite chat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche Roma Multiservizi si rifiuta di ricevere Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, in presidio di fronte alla sede aziendale. Le relazioni sindacali per questa società si riducono a comunicati di servizio, inviati attraverso sms, per dare risposta parziale alle richieste sindacali avanzate, per conto dei lavoratori, attraverso un comunicato stampa". È quanto si legge in una nota di Filcams-Cgil Roma e Lazio, e della Fisascat-Cisl Roma Roma Capitale e Rieti, in cui si aggiunge che "è inaccettabile che i lavoratori debbano occuparsi, già da oggi, del servizio di verifica green pass e che nessuno si voglia occupare delle difficoltà operative che devono affrontare. Continuiamo a ripetere che ci sono argomenti che non si può pensare di affrontare 'dopo il fischio di inizio', e che si espongono i lavoratori e l'utenza al rischio di disservizi, banalmente, non avendo considerato che i lavoratori non saranno in grado di svolgere la verifica in tempo utile per l'inizio dell'attività scolastica, non avendo tempo di lavoro ulteriore e precedente all'apertura dei plessi scolastici. Inoltre, dovendo controllare gli ingressi per il nastro orario di apertura delle scuole, riteniamo che si sottragga tempo all'ordinaria attività di assistenza scolastica. Ma questo sembra essere un problema solo dei lavoratori e di Filcams Cgil e Fisascat Cisl, che oggi attendevano risposte, ma nessun dubbio viene a chi, Comune di Roma e Roma Multiservizi, dovrebbe garantire la qualità del servizio stesso". (Com)