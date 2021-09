Speciale infrastrutture: Lombardia, Fontana, soddisfatti del primo incontro su nuovi interventi infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto in videoconferenza l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per fare il punto sui nuovi interventi nel campo delle infrastrutture e della mobilità da realizzare in Lombardia, finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), del Fondo Complementare e le altre risorse europee e nazionali, per coordinarli con le esigenze della Regione. L'incontro segna l'inizio di una serie di appuntamenti il cui calendario verrà definito a breve."Si avvia così il primo dei tavoli di confronto che ho chiesto di attivare con le singole Amministrazioni regionali e Province autonome per un coordinamento strategico delle iniziative di competenza statale e territoriale", ha affermato il Ministro Giovannini. "La collaborazione istituzionale è fondamentale - ha aggiunto - per affrontare al meglio un'occasione unica per il Paese, per rilanciare gli investimenti e costruire un futuro migliore e più sostenibile per le prossime generazioni". "Siamo pienamente soddisfatti dagli esiti di questo primo incontro" ha commentato il presidente della Regione Lombardia. "Con il Ministro Giovannini condividiamo il metodo di lavoro che punta a una concreta collaborazione che ha come unico obiettivo - ha concluso il governatore - quello di dare risposte rapide e puntuali alle richieste che giungono dai territori. Dai cittadini e da chi fa impresa in quelle che sono spesso il cuore pulsante della produzione e quindi dell'economia lombarda". (Com)