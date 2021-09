Speciale infrastrutture: Ponti e Bussolati (Pd), Positivo invito di Giovannini ad aprire un tavolo su Pedemontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un invito puntuale ad aprire un tavolo di confronto sul progetto di Pedemontana. A richiederlo, nell'incontro con il presidente della Regione Attilio Fontana sul tema delle infrastrutture e della mobilità in Lombardia, è stato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Lo comunicano a seguito di un contatto con alcuni parlamentari, i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Pietro Bussolati in una nota in cui ricordano che "da tempo avevamo chiesto, con molti sindaci dell'area interessata, ma senza ottenere alcun riscontro, l'apertura di un tavolo di confronto sul progetto di Pedemontana perché consapevoli che così com'è è inutile e dannoso per il territorio. Per questo accogliamo con favore l'apertura del ministro che va esattamente nella direzione che noi avevamo chiesto e auspicato. Ci attendiamo di avere al più presto una conferma tramite nota ufficiale dell'istituzione del tavolo di confronto". (Com)