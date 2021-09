Speciale infrastrutture: presentati a Casalpusterlengo i lavori per la nuova variante, pronta entro luglio 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato, presso il Teatro Comunale Carlo Rossi, il programma dei lavori per la realizzazione della variante di Casalpusterlengo lungo la statale 9 “Via Emilia”. I lavori sono cominciati lo scorso luglio. La presentazione dei lavori è stata alla presenza e alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli, dell'assessore al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni, dell'assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile Claudia Maria Terzi, Direttore Progettazione e Realizzazione lavori Anas Eutimio Mucilli e del sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio. Il tratto da realizzare prevede la costruzione di una variante alla strada statale 9, oltre ad una bretella di raccordo tra la variante e la statale. Il progetto avrà lunghezza di 7,1 chilometri e prevede la realizzazione di cinque svincoli, quattro ponti, cinque viadotti, un cavalcavia e una bretella di collegamento della lunghezza di quasi un chilometro. Il costo complessivo per la realizzazione dell'opera è di 138 milioni di euro. La realizzazione di questo nuovo tracciato garantirà un miglioramento dei trasporti, riducendo i tempi di percorrenza grazie all'allontanamento dal centro abitato del traffico leggero e pesante, garantendo contemporaneamente un miglioramento della qualità di vita dei residenti grazie alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. È stata stimata anche una diminuzione del tasso di incidenti. I lavori dureranno 1.445 giorni, il completamento è previsto entro luglio 2025. (Com)