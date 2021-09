Speciale infrastrutture: Bellanova (Iv), grande impulso a “sistema mare” grazie a Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ministero "abbiamo voluto dare grande impulso al 'sistema mare' e lo facciamo con il Pnrr e con interventi ed investimenti per la ripartenza di tutti gli snodi del motore Italia”. Lo ha affermato Teresa Bellanova, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ed esponente di Italia viva, nel corso del convegno “Mare al centro”, organizzato a Roma dal Centro alti studi per la difesa e la Lega navale italiana. In particolare, con le risorse del Pnrr, “4 miliardi sono destinati al sistema mare per migliorare i nostri porti e renderli più verdi”, ha aggiunto il ministro. (Rin)