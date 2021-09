Speciale infrastrutture: Anas, in fase di avvio dei lavori diverse nuove opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte anche le nuove opere in via di costruzione. Oltre la Variante di Casalpusterlengo, è in corso di realizzazione anche “1° Lotto del Raccordo Autostradale tra l'Autostrada A4 e la Val Trompia. Tronco Ospitaletto – Sarezzo”, per un costo complessivo di 258 milioni di euro. Nel prossimo futuro verranno poi avviati i lavori per la Variante alla Tremezzina”e la “Variante di Tirano”, per un investimento complessivo pari a 763 milioni di euro: 576 milioni per la Tramezzina e 187 per quella di Tirano, che verrà completata in poco più di 5 anni. Il Contratto di Programma 2016 – 2020, stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha in programma ulteriori interventi dal valore complessivo di 581 milioni di euro e per la cui realizzazione ha disposto un finanziamento di 426 milioni di euro. Sempre nell’ambito del Contratto di Programma 2016-2020 sono stati inseriti anche interventi che, al momento, non hanno ricevuto finanziamenti, ma per i quali Anas sta comunque provvedendo a redigere le varie fasi progettuali. Tra questi il completamento del raddoppio del Raccordo all’Autostrada A8, la costruzione della galleria in variante alla S.S. 45bis Gardesana Occidentale e l’adattamento a ponte stradale del ponte ferroviario sul Po ad Ostiglia. (Com)