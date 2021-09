Speciale infrastrutture: Mattioli (Confitarma) su porti, abbiamo un vantaggio ma non riusciamo a sfruttarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo un Paese dipendente dal mare ed abbiamo una posizione di vantaggio che però non siamo riusciti a sfruttare" ed infatti "le politiche fatte non hanno consentito all’Italia di essere la porta dell’Europa ed anzi dipendiamo dal nord Europa: siamo la porta di servizio”. Lo ha affermato Mario Mattioli, presidente di Confitarma, nel corso del convegno “Mare al centro”, organizzato a Roma dal Centro alti studi per la difesa e la Lega navale italiana. “Si stima in 70 miliardi di mancati introiti per l’inefficienza logistica del sistema”, ha aggiunto ricordando che “in Italia siamo carenti nella progettazione e nello sviluppo”. (Rin)