Speciale infrastrutture: Giampieri (Assoporti), non capire importanza strategica porti grida vendetta

- “In questa visione nuova che si sta costruendo sull’importanza della portualità è impensabile che il mondo dell’economia non possa dire la sua”. Così il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri nel corso del convegno “Mare al centro”, organizzato a Roma dal Centro alti studi per la difesa e la Lega navale italiana. “Qualsiasi infrastruttura, se non ha mercato” non può avere futuro, ha aggiunto ricordando “la poca consapevolezza dell’importanza del mare. Non capire questo elemento strategico, come lo sono i porti, grida vendetta”. La globalizzazione “continuerà ad avvenire attraverso gli scambi via mare”, ha poi aggiunto sottolineando “l’importanza della logistica”. “Dobbiamo alzare l’asticella della visione strategica - ha sottolineato - perché arriveranno tanti soldi, in prestito, e non possiamo permetterci di non giocare una partita strategica” non andando “verso la modernità”. (Rin)