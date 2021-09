Covid: M5s, estendere certificato verde a Parlamento, regole uguali per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali affermano: "Nel nostro impegno politico, come M5s, ci siamo sempre opposti a qualsiasi privilegio della politica. Non può fare eccezione la disciplina del green pass - continuano i parlamentari in una nota -. Il Parlamento è la casa degli italiani e non può che sottostare alle stesse disposizioni che avranno dal 15 ottobre tutti i luoghi di lavoro dove si recano ogni giorno 23 milioni di lavoratori. Le regole devono essere uguali per tutti". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Bisogna anche sottolineare che sinora tutte le misure sanitarie adottate per fronteggiare l'emergenza Covid hanno visto puntuale applicazione sia alla Camera che al Senato. Abbiamo una campagna vaccinale da portare avanti e ancora tanti cittadini esitanti da convincere: è essenziale che la politica dia il buon esempio altrimenti rischia di perdere credibilità". (Com)