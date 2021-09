Speciale energia: Regno Unito, ad aprile previsto ulteriore aumento delle bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte famiglie britanniche potrebbero affrontare un altra crisi dovuta al record nei costi delle bollette energetiche già la prossima primavera. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". I costi dell'energia, sia del gas che dell'elettricità, aumenteranno di 139 sterline (162 euro) il prossimo mese, mentre un ulteriore incremento è all'orizzonte da aprile 2022 quando il costo delle bollette potrebbe raggiungere in media fino alle 294 sterline (344 euro). Craig Lowrey, consulente della compagnia Cornwall Insight, ha spiegato che i recenti prezzi record del mercato dell'energia faranno arrivare le bollette a livelli record la prossima estate, facendole salire di un ulteriore 14 per cento fino a 1.455 sterline (1.710 euro) l'anno per un contratto base. (Rel)