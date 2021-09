Speciale energia: azienda britannica Petrofac si aggiudica contratto Epcc in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda britannica specializzata nella fornitura di servizi all’industria petrolifera Petrofac si è aggiudicata un nuovo contratto multimilionario Epcc (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) con la Tatweer Petroleum per sostenere il suo progetto di distribuzione del gas in Bahrein. Lo riferisce il portale web d’informazione economica “Trade Arabia”. “Attraverso le nostre competenze, Petrofac ha sostenuto Tatweer Petroleum nella distribuzione del gas in Bahrain", ha dichiarato Nick Shorten, direttore operativo di Petrofac. (Res)