Speciale energia: Germania, governo trae bilancio positivo da Strategia per l'idrogeno

- Il governo tedesco trae un primo bilancio positivo dalla Strategia nazionale per l'idrogeno, che ha approvato a giugno del 2020. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato un rapporto interno all'esecutivo federale. Nel testo si legge che il piano è stato portato avanti “con vigore”, creando “importanti basi per gli investimenti dell'economia e per le iniziative di ricerca”. In particolare, si tratta di 62 “progetti su larga scala per l'idrogeno”, finanziati con un totale di otto miliardi di euro. Le iniziative comprendono piani per la generazione di idrogeno, per il suo impiego nei trasporti e le applicazioni industriali. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, è chiaro che la marcia della Germania verso un'economia dell'idrogeno dovrà essere ulteriormente accelerata nei prossimi anni. In tale prospettiva, il commissario del governo federale per l'Idrogeno, Stefan Kaufmann, ha chiesto di aumentare l'impegno. Per diventare il “mercato leader e il principale fornitore di tecnologie per l'idrogeno verde” a livello internazionale, ha evidenziato l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la Germania “deve fare molto di più”. Kaufmann ha, quindi, chiesto un programma di azione immediata. (Geb)