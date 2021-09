Speciale energia: Cina, Xi , Pechino intensificherà promozione fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intensificherà il sostegno ad altri Paesi in via di sviluppo nella promozione dell'energia sostenibile a basse emissioni di carbonio e non costruirà nuovi progetti energetici a carbone all'estero. Lo ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping, che ha partecipato in videoconferenza al dibattito generale della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Lo sviluppo è la chiave per il benessere delle persone", ha osservato Xi, esprimendo la volontà di operare con la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, per promuovere congiuntamente la governance ambientale globale. “Che si tratti di migliorare la governance ambientale globale o di sconfiggere la Covid-19, il multilateralismo è fondamentale”, ha dichiarato il presidente cinese. (Cip)