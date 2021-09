Speciale energia: commissaria Simson, Ue deve investire in rinnovabili ed efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella situazione attuale l'Unione europea deve investire nelle energie rinnovabili e nell'efficientamento energetico. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, entrando ai lavori del Consiglio informale su Trasporti ed Energia in Slovenia. "Solleverò il tema dei prezzi dell'energia. Discuteremo di come possiamo affrontare questa sfida perché, nella attuale situazione, è chiaro che l'Ue debba investire nelle rinnovabili, perché ci offrono davvero delle alternative alla nostra dipendenza dall'importazione di combustibili fossili, e nelle misure di efficienza energetica", ha detto. "Come Commissione Ue stiamo monitorando la situazione" dell'aumento dei prezzi "e stiamo discutendo di quali strumenti abbiamo a disposizione. Ovviamente, abbiamo delle idee, ma prima dobbiamo parlare coi ministri", ha spiegato. (Beb)