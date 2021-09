Roma: ricercato da luglio, arrestato spacciatore 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno denunciato in stato di libertà un cittadino del Gambia di 31anni, già con precedenti, perché a seguito di un controllo, nei pressi della fermata metro Battistini, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. I successivi controlli effettuati alla banca dati, hanno permesso ai militari di scoprire che, il 31enne era ricercato dallo scorso mese di luglio, in quanto è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, dovendo scontare una pena residua di un anno e undici mesi e lo hanno arrestato. Per il pusher si sono aperte le porte del carcere di Civitavecchia.(Rer)