Ue: McGuinness, assicurazioni partecipino a mercati dei capitali per investimenti a lungo termine

- La Commissione europea sta promuovendo la partecipazione delle compagnie di assicurazione ai mercati dei capitali dell'Unione, dando l'investimento a lungo termine che è vitale per un futuro sostenibile. Lo ha dichiarato la commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness. "La proposta odierna aiuterà il settore assicurativo a rafforzarsi e a svolgere appieno il proprio ruolo nell'economia dell'Ue. Stiamo consentendo investimenti nella ripresa e oltre. E stiamo promuovendo la partecipazione delle compagnie di assicurazione ai mercati dei capitali dell'Ue, fornendo l'investimento a lungo termine che è così vitale per un futuro sostenibile", ha spiegato. "La nostra crescente Unione dei mercati dei capitali è essenziale per il nostro futuro verde e digitale. Stiamo anche prestando molta attenzione alla prospettiva del consumatore; gli assicurati possono essere rassicurati che in futuro saranno protetti meglio se il loro assicuratore dovesse incontrare difficoltà", ha sottolineato. (Beb)