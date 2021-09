Mafie: Raggi, a Roma c'è microcredito per chi è in difficoltà economica a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiate paura. C'è un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà a causa del Covid ed ha perso il lavoro: come amministrazione abbiamo creato un fondo a favore delle famiglie e dei giovani che vogliono avviare una piccola attività economica per uscire dalla crisi". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in riferimento alla relazione della direzione investigativa antimafia da cui emerge che causa del Covid è aumentato il rischio di usura a Roma. "Un sostegno per chi ha perso il lavoro o non lo trova - aggiunge -, per chi semplicemente non riesce ad arrivare a fine mese. In tanti chiedono aiuto alle banche ma non possono ricevere prestiti. E proprio a queste persone è rivolto il fondo che prevede anche corsi di formazione grazie all'impegno dell'Ente nazionale per il microcredito. Vogliamo evitare che chi è in difficoltà si rivolga alla criminalità, agli usurai. Proprio questa mattina la direzione investigativa antimafia ha detto che a causa del Covid è aumentato il rischio di usura a Roma. Nel novembre del 2020 avevamo immaginato che l'emergenza Covid avrebbe creato tante difficoltà economiche e per questo abbiamo dato il via al Fondo Rotativo da 3 milioni per il Microcredito, un fondo anti-usura, appunto, destinato a tutti coloro che si vedono sbattere le porte in faccia dalle banche e che non sanno a chi rivolgersi in un momento di forti necessità economiche. Ho parlato tante volte con queste persone. Molte mi hanno detto che senza il microcredito si sarebbero dovute rivolgere agli usurai perché non avevano alternative. Per queste persone c'è finalmente un’alternativa. Un’alternativa pulita, legale, rapida. Durante una crisi - conclude Raggi - la criminalità arriva veloce promettendo facili soluzioni. Non possiamo permetterlo. Per questo vi chiedo di parlare ai vostri amici, ai conoscenti e raccontare loro cosa è il microcredito. Può davvero essere lo strumento per affrontare e superare un momento difficile non lasciando spazio a criminali e a usurai senza scrupoli". (Rer)