Spagna: ministro Bolanso su eruzione La Palma, governo già al lavoro per piano ricostruzione

- Il governo spagnolo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione per l'isola di La Palma che sarà attuato una volta finita l'eruzione del vulcano. Lo ha affermato il ministro della Presidenza, dei Rapporti con il Parlamento e della Memoria Democratica, Felix Bolanos, spiegando che il piano comprenderà non solo la ricostruzione delle abitazioni, ma anche infrastrutture, misure fiscali e aiuti per pescatori e agricoltori. "Le immagini sono angoscianti e gli abitanti di La Palma devono sapere che stiamo lavorando su tutti i tipi di aiuto", ha detto Bolanos. Per quanto riguarda le scadenze, il ministro ha sottolineato che hanno già avuto luogo riunioni ministeriali "per accelerare enormemente gli aiuti e per elaborare progetti di ricostruzione dell'isola che possano essere realizzati nel più breve tempo possibile". In merito alla sistemazione delle oltre 6.500 persone che sono state evacuate, Bolanos ha riconosciuto le difficoltà nel trovare soluzioni abitative, anche se ha rimarcato la solidarietà della società civile e delle istituzioni. (Spm)