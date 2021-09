Albania: opposizione critica premier Rama su creazione Agenzia nazionale per i media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro albanese Edi Rama danneggia il Paese con la creazione di una "polizia" per il controllo dei media. E' l'accusa lanciata dal parlamentare del Partito democratico Luciano Boci, esponente del principale partito dell'opposizione in Albania, criticando l'annuncio di Rama sulla creazione di un'Agenzia nazionale per i media e l'informazione. "Formalizzare una polizia dei media è un attacco alla libertà di stampa", ha dichiarato Boci commentando uno dei punti previsti nella riforma annunciata dal capo del governo di Tirana. Secondo il parlamentare dell'opposizione, l'obiettivo nascosto del governo albanese sarebbe quello di creare "una dittatura dell'immagine" tramite un controllo stringente dei media. Boci ha osservato che, fortunatamente, l'opposizione presiede il comitato parlamentare per i media per cui "chiederemo ai rappresentanti dell'ufficio del primo ministro di spiegare come tale agenzia funzionerà".(Alt)