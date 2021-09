Vaticano: Papa Francesco ha presieduto il Consiglio dei cardinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito ieri pomeriggio alle 16 online il Consiglio dei cardinali. Anche questa volta come già accaduto, l'incontro è stato virtuale. Hanno partecipato i cardinali: OOscar A. Rodriiguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracias e Fridolin Ambongo Besungu, Pietro Parolin e Giuseppe Bertello. Al Consiglio ha partecipato anche il segretario monsignor Marco Mellino. Papa Francesco si è collegato da casa Santa Marta per seguire i lavori. Durante il suo intervento, il Pontefice ha offerto una riflessione sull'apertura dei lavori del prossimo Sinodo sulla sinodalità. Bergoglio ha chiarito come al cuore della riflessione non sia tanto l'approfondimento di questo o quel tema quanto l'apprendimento di un modo di vivere la Chiesa, segnato a tutti i livelli dall'ascolto vicendevole e da un atteggiamento pastorale, particolarmente di fronte alle tentazioni del clericalismo e della rigidità. L'incontro è terminato prima delle ore 18.00, aggiornandosi al prossimo appuntamento, previsto per il mese di dicembre, che si svolgerà, se le condizioni lo permetteranno, in presenza. (Civ)