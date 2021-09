Covid: Giannone (FI), certificato verde è strumento antidemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde è "una trappola, una follia, uno strumento antidemocratico. Dichiaro il mio voto convintamente contrario a questo green pass". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Veronica Giannone, nell' intervento in Aula a Montecitorio durante il quale ha annunciato il suo no al decreto recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, decreto green pass scuola e trasporti. (Rin)