Francia-Usa: oggi colloquio telefonico Macron-Biden (2)

- Quello tra i due capi di Stato sarà uno scambio per "chiarire" le condizioni nelle quali Canberra ha rotto il contratto con la Francia per unirsi al partenariato Aukus con Stati Uniti e Regno Unito, ma anche per mettere in chiaro le condizioni dell'impegno Usa "in una relazione di alleati", ha detto Attal al termine del Consiglio dei ministri. Nel dettaglio, l'Eliseo ha spiegato che sono attesi "chiarimenti sulla scelta americana di tenere un alleato europeo lontano da scambi strutturanti su una cooperazione nell'Indopacifico". Dai nostri alleati ci aspettiamo un riconoscimento del fatto che non sono stati condotti "gli scambi e le consultazioni" previste e questo "pone una questione di fiducia" dalla quale dovremo "tirare insieme tutte le conseguenze", ha spiegato la presidenza. L'Eliseo ha poi sottolineato l'importanza di ricreare le condizioni per ristabilire la fiducia con "atti" e "misure concrete" che non siano solo "parole". Questo riguarda "l'importanza strategica dell'impegno francese ed europeo nell'Indopacifico, il pieno riconoscimento da parte dei nostri alleati statunitensi della necessità di rafforzare la sovranità europea e l'importanza dell'impegno crescente degli europei per la loro difesa e la loro sicurezza, l'impegno comune nella lotta la terrorismo", ha fatto sapere Parigi.(Frp)