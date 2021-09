Libia: Consiglio supremo anziani, parlamento non ha il diritto di sfiduciare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti di Tobruk non ha il diritto di ritirare unilateralmente la fiducia al Governo di unità nazionale (Gun) guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba. Lo hanno riferito in una nota i membri del Consiglio supremo degli anziani e dei notabili della Libia. “La Camera dei rappresentanti non ha il diritto di ritirare unilateralmente la fiducia. Dichiariamo il nostro totale rifiuto nei confronti di questa assurda decisione. Chiediamo al popolo libico di sostenere il governo nello svolgimento dei suoi compiti fino al completamento delle elezioni. Chiediamo al Consiglio presidenziale di emettere una decisione per abolire la Camera dei Rappresentanti e revocare l'immunità di tutti i membri”, si legge nel comunicato.(Lit)