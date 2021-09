Ue: Timmermans, impegno Cina su carbone è un'ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un'ottima notizia il fatto che la Cina si unisca all'Unione europea e ad altri per porre fine al finanziamento di centrali a carbone all'estero. Lo ha scritto su Twitter il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans. "Ottima notizia dall'Assemblea generale dell'Onu", cioè il fatto che "la Cina si unisca all'Ue e ad altri per porre fine al finanziamento del carbone all'estero", ha scritto spiegando che ora si attendono "ambizioni simili nell'aggiornamento del contributo nazionale" nella riduzione di emissioni "prima di Glasgow", dove si terrà la Cop26. "Per mantenere il nostro pianeta vivibile per le generazioni future, dobbiamo voltare pagina sui combustibili fossili", ha aggiunto. (Beb)