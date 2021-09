Speciale energia: e-mobility, Enel X elettrifica i punti vendita di Leroy Merlin in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova spinta per la diffusione della mobilità sostenibile in Italia grazie alla rinnovata partnership tra Enel X e Leroy Merlin, l’azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa. L’obiettivo delle due aziende - spiega un comunicato congiunto - è di elettrificare almeno ulteriori 10 punti vendita di Leroy Merlin con le tecnologie di ricarica fast e ultrafast di Enel X, un nuovo tassello che si inserisce nella sinergia avviata nel 2019 che ha portato all’installazione di circa 20 Infrastrutture di ricarica della business line globale di Enel in 10 punti vendita Leroy Merlin nel Paese. “La partnership con Leroy Merlin conferma l’importanza per Enel X di collaborare con le più importanti aziende del Paese che condividono la visione della mobilità a zero emissioni”, ha dichiarato Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia. “Interverremo elettrificando i punti vendita del Cliente con soluzioni di ricarica fast e ultrafast che garantiranno a chi guida un veicolo elettrico tempi rapidi per fare il pieno di energia in modo facile e sicuro. Si tratta di un servizio essenziale per assicurare una customer experience che faccia capire alle persone quanto sia vincente la scelta di passare dalla mobilità tradizionale a quella elettrica”. (Com)