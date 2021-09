Speciale energia: Sudafrica, governo va avanti con progetto di costruzione nuova centrale nucleare da 2.500 Mw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica sta andando avanti con i piani per la costruzione di una nuova centrale nucleare da 2.500 megawatt (Mw) nel tentativo di aumentare la sicurezza energetica, e intende terminare il processo di approvvigionamento entro il 2024. Lo ha annunciato ha detto martedì la vice ministra dell'Energia, Nobhule Pamela. "Abbiamo in programma di emettere la richiesta di proposta (Rfp) per un programma nucleare da 2.500 Mw alla fine di marzo 2022 e completare l'appalto nel 2024 per sostenere la ricostruzione economica e il piano di ripresa e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico", ha affermato Pamela in un discorso tenuto all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Il mese scorso l'Ente regolatore dell'energia del Sudafrica (Nersa) ha approvato un piano a lungo termine del governo per la costruzione di nuove centrali nucleari, una mossa che potrebbe favorire la transizione il Paese dal carbone a fonti di minore intensità di anidride carbonica per generare elettricità. L'economia più industrializzata dell'Africa dispone attualmente dell'unica centrale nucleare operativa nell'intero continente, un impianto da 1.900 Mw situato alla periferia di Città del Capo che è stato costruito durante l'apartheid. Tuttavia, gran parte della sua fornitura di elettricità proviene da una serie di centrali elettriche a carbone che emettono emissioni nocive nell'aria e molte delle quali dovrebbero essere chiuse entro un decennio nel tentativo del governo del Sudafrica di ridurre le emissioni. (Res)