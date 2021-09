Speciale energia: Romania, Black Sea Oil & Gas completa piattaforma per produzione gas offshore nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Black Sea Oil & Gas (Bsog) ha completato l'installazione della piattaforma di produzione di gas naturale, Ana, a circa 120 chilometri al largo del Mar Nero. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato. La piattaforma di produzione di gas naturale Ana è la prima costruita e installata in Romania negli ultimi 30 anni. "Dopo l'installazione della condotta sottomarina e della struttura portante della piattaforma nella prima parte di quest'anno, l'ultimo componente della piattaforma è stato installato con successo a circa 120 km dalla riva, sul giacimento di Ana, in acque con una profondità di 70 metri. La piattaforma Ana serve per la produzione di gas naturale da 3.000 tonnellate, costituita da una struttura di supporto parzialmente in acqua e un insieme di tre ponti in superficie", si legge nel comunicato. "Abbiamo fatto un altro passo verso l'approvvigionamento con gas della Romania. Questo progetto nel Mar Nero dimostra l'opportunità unica che solo la Romania ha nell'Unione europea di diventare indipendente in termini di gas naturale e, quindi, di ridurre la sua crescente dipendenza dal gas importato", ha affermato l'Ad di Black Sea Oil & Gas, Mark Beacom. (Rob)