- Il prossimo decreto per la diminuzione del costo delle bollette "arriverà a giorni e sarà un importante sostegno per famiglie e imprese, ma il Movimento cinque stelle continuerà a confrontarsi con il Mite per nuove e più efficienti strategie energetiche". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente M5s, Federico D'Incà. (Rin)